وزير الخارجية الأمريكي: لا ينبغي رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران حتى يكف نظامها عن انتهاكاته المزيد

طالب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، بضرورة عدم رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران حتى يكف نظامها عن انتهاكاته وتصرفاته العدائية في المنطقة.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، أن النظام الإيراني يسعى بكل قوة من أجل تقويض مهمة واشنطن لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وفيما يخص نشاط إيران النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي، "لم يحدث من قبل أن قام نظام بمنع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآته النووية كما فعل النظام الإيراني"

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وأمس الثلاثاء، شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، ما يشبه الإجماع على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعمها للإرهاب.

وأكدت روزمارى ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، الثلاثاء، أن إيران تواصل خرق قرار حظر السلاح وإرسال الأسلحة إلى بعض دول المنطقة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في كلمتها أمام الجلسة، إن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على السعودية في العام الماضي إيرانية الصنع.

من جانب آخر، آشاد بومبيو، بمفاوضات الجولة الأولى للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الجانب الروسي في فيينا، واصفا الاجتماع بـ"الناجح" .