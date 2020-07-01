السعودية تعلن دعمها لترشح الإمارات لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي المزيد

أعلنت السعودية دعم الإمارات في ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن الفترة من 2022 - 2023، كما حثت الدول على دعم ترشيحها.

جاء ذلك في كلمة لنائب مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد افتراضيا برئاسة وفد الصين لدى الأمم المتحدة.

وأوضح أن بلاده تتشارك مع دولة الإمارات الشقيقة، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدا لإحلال ‫السلام‬ والأمن‬ في العالم. ‬

وأكد منزلاوي أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام‬ والأمن‬ والتنمية المستدامة ولها بصمات إنسانية‬ واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة‬ والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط‬ والعالم أجمع.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى دوما إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تكل جهدا في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.

ونوه الدكتور منزلاوي، في ختام الكلمة، بأن الإمارات تؤكد دوما على التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وكانت لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عبّرت عن شكرها لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لدعمها ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الصدد، وجهت نسيبة، شكرها لدول المجموعة على دعمها وثقتها بالإمارات كممثل لهم في المجلس.

وقالت إن التزام الإمارات ينعكس بميثاق الأمم المتحدة في عملها المتواصل لتعزيز التضامن وبناء الصمود وتشجيع الابتكار وضمان السلام.

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وأكدت أن جميع تلك الأهداف مشتركة تؤمن بها الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

ومؤخرا، عقدت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، اجتماعا برئاسة تشانغ جون، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، أيدت خلاله ترشح دولة الإمارات العربية المتحدة للعضوية.

وخلال الاجتماع، طلب السفير محمد الحسن، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، تأييد المجموعة لترشح الإمارات.

ووفق المتعارف عليه، تنظر مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في تأييد الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الأمن، وذلك قبل عام واحد من تاريخ الانتخابات.

وإلى جانب موقف الهند الداعم، أيدت أكثر من 40 دولة عضو في المجموعة ترشيح دولة الإمارات خلال الاجتماع المذكور.

وأشاد المشاركون بالتزام الإمارات بدعم ميثاق الأمم المتحدة، ودورها القيادي في توطيد السلام في المنطقة العربية.

كذلك أثنوا على جهودها في تعزيز مبدأ الشمولية ومكافحة الإرهاب وتشجيع التعددية وتمكين المرآة، ودورها البارز في ضمان السلام والأمن العالمي والتخطيط للمستقبل.

والإمارات هي المرشح الوحيد للمقعد العربي في مجلس الأمن في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في يونيو/حزيران 2021 لعضوية المجلس للفترة 2022-2023.

وفي وقت سابق، حصلت الإمارات على تأييد مجلس جامعة الدول العربية، وسبق لها أن شغلت عضوية مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.