صفقات الزمالك الجديدة في ميزان نجوم الكرة المصرية

دخل مسؤولو نادي الزمالك المصري سوق الانتقالات الصيفية بقوة، بعد الإعلان عن التوقيع مع 5 لاعبين خلال الأيام القليلة الماضية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع 4 لاعبين، بينما أعلنت قناة ناديه الرسمية ضم صفقة خامسة، وصفتها بأنها "حلم الجماهير".

صفقات الزمالك الجديدة

وكشفت مصادر بالنادي عن أسماء الصفقات الـ5، وهي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، والأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي في صفقتي انتقال حر.

وحسب المصادر فإن الزمالك نجح في الحصول على توقيع ثلاثي بيراميدز نبيل دونجا لاعب الوسط وعبد الله بكري مدافع ورجب بكار الظهير الأيمن.

تلبية الاحتياجات

وفي الوقت الذي أعرب عدد من نجوم النادي السابقين عن ثقتهم في طريقة اختيار الصفقات الجديدة، وأنها ستلبي احتياجات النادي، أكد فاروق جعفر، مستشار مجلس لإدارة الفني، ومهندس الصفقات أنها ليست مجرد استعراض إعلامي.

أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، قال لـ"العين الرياضية" إن صفقات القلعة البيضاء الجديدة أصبحت محسوبة وليست عشوائية، ويتم تدعيم المراكز التي يحتاجها الفريق وفقا لاحتياجاته الفنية في الموسم الجديد.





وشدد على أن السياسة الجديدة لمجلس إدارة النادي في إبرام الصفقات الجديدة ناجحة منذ بداية الموسم الحالي، بعد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين متميزين في المراكز التي تحتاج للدعم.

وأوضح أن الزمالك كان في حاجة لضم ظهير أيمن ولاعب وسط ومهاجم ومدافع جديد في الموسم الجديد مع الإبقاء على القوام الأساسي للفريق.

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من جانبه أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق لـ"العين الرياضية" أن صفقات النادي الجديدة أصبحت مفيدة بشكل كبير، حيث يتم التخطيط لها بصورة جيدة ومدروسة كي تكون إضافة للفريق.

وأوضح أن الزمالك حاليا لا يستهدف التعاقد مع أي لاعب، ولكن هناك معايير محددة للصفقات وهو ما أسهم في تحسن مستوى الفريق بصورة كبيرة في الفترة الماضية.





وشدد على أن مجلس الإدارة سعى في التعاقدات الجديدة لإيجاد بدائل متميزة في أكثر من مركز، وسد النقص في بعض المراكز كالظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

من جانبه أكد أحمد سمير نجم الزمالك السابق أن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد ستكون في نطاق ضيق لسد العجز في بعض المراكز وتوفير بدائل في مراكز أخرى.

وأوضح: "الزمالك كان في حاجة ضرورية للتعاقد مع ظهير أيمن للتواجد مع حازم إمام في ظل رحيل التونسي حمدي النقاز في الفترة الماضية"، مضيفا: "أرى أن هناك استراتيجية جديدة وواضحة في صفقات الزمالك الجديدة تستهدف تلبية احتياجات المدير الفني".

ليست للاستعراض

ويرى فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق والمستشار الفني لمجلس إدارة النادي، أن المجلس يبرم الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط، بهدف الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات.





وشدد في تصريحات لـ"العين الرياضية" على أن كافة الصفقات ليست بهدف "الشو والمنظرة والاستعراض" كما يتصور البعض، مضيفا: "كل الأمور مدروسة وفقا للاحتياجات الفنية للفريق وبناء على موافقة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشاد فاروق جعفر بالصفقات الجديدة، ومؤكدا أنها ستكون بمثابة الإضافة القوية للزمالك.