العاصمة الإسبانية هي واحدة من المدن العالمية الشهيرة التي تحتوي على أعداد لا حصر لها من المعالم السياحية الرائعة، وأماكن الجذب السياحي ومن بينها مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتاحف التي تستحق الزيارة. وفيما يلي مجموعة من أفضل المتاحف التي يمكنك زيارتها في مد

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان هاني شاكر عن كواليس تصوير أغنيته الجديدة "هتعدي"، التي طرحها مؤخرا، دعوة للتفائل بانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد قريبا.
نشر هاني عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية، ظهر خلالها في لقطات طريفة مع فريق العمل، وعلّق كاتبا: "كواليس لأول مرة من كليب هتعدي".
"هتعدي" من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج شركة نجوم ريكوردز.
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