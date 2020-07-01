ديمي مور بطلة أحدث أفلام “كورونا”

القاهرة – لايف ستايل
أعلن مخرج سلسلة “ترانسفورمرز” مايكل باي، عن إنتاج فيلم جديد يتناول وباء كورونا، من بطولة النجمة الأمريكية ديمي مور.
ووفقاً لموقع “فيلم نيوز” الأمريكي، يدور فيلم Songbird “سونج بيرد” حول “كوفيد-19” إلا أنه لا يتوغل في أعمق تفاصيله مثل أفلام أخرى.
وتدور أحداث الفيلم في المستقبل، بعد عامين من الآن، تستمر خلالهما أمريكا في حالة عزلة اجتماعية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تنشأ قصة حب بين عامل توصيل يتمتع بمناعة قوية نادرة يدعى “نيكو”، وفنانة شابة تدعى “سارة”، إلا أن الوباء يحول دون اكتمال قصة حبهما.
يجد “نيكو” نفسه في مواجهة نفوذ عائلة ضخمة ذات سمعة إجرامية، تقودها ربة الأسرة “ديمي مور”، وعليه أن يقضي على كل الصعاب التي تحول بينه وبين حبيبته.
الفيلم من بطولة ديمي مور وكريج روبنسون وباول والتر هوزر، أما الدورين الرئيسيين لأبطال الفيلم فما زالا شاغرين.
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في يوليو/تموز بمدينة لوس أنجلوس، على أن يتم استخدام مشاهد حية للفترة التي قضاها الشعب الأمريكي في حالة تباعد اجتماعي وعزل منزلي.
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