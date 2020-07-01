فن ومشاهير

شارلي بوث يكشف النقاب عن حبيبته مع جيمس كوردن

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طرح النجم العالمي شارلي بوث أغنية جديدة بعنوان “Girlfriend” – حبيبتي، وذلك في البرنامج الشهير “The Late Late Show” مع المذيع جيمس كوردن.

ولاقى الاستعراض الذي قدمة شارلي بوث البالغ من العمر (28 عامًا) إعجاب قطاع كبير من محبيه وعشاقه المتابعين للبرنامج الذي يعرض على قناة CBS.

وأشار بوث خلال الحلقة أنه قام بتنفيذ أغنية “Girlfriend” منذ عامين، لكنه لم يكن حينها الوقت المثالي لإطلاقها لذلك “احتفظت بها لنفسي لفترة طويلة، وأعتقد أنه الآن الوقت المثالي للناس لسماع هذه الأغنية”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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