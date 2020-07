مايلي سايروس تغني "المساعدة" لفريق البيتلز باستاد في كاليفورنيا بدون جمهور

غنت النجمة مايلي سايروس أغنية فريق البيتلز Help في استاد روز بول بكاليفورنيا بدون جمهور، وذلك ضمن حملة لجمع التبرعات حول العالم لدعم الأبحاث والاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.

مايلي سايروس قامت مؤخرا بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم،"Captain's Dance With The Devil" الذى أطلقه كودي في 21 مايو الماضي علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب " و لم يحقق الكليب أي نجاح حتي الآن، وقد أشار موقع " بيلبورد " إلى أن الكليب تم تصويره في المنزل.

وتقول كلمات الكليب

This young sailor's gonna drown

This old ship is sinking down

And his chip's all black and blue

And he's murdered all his crew

This young sailor's going to drown

This young man is goin' to die

Cursed as soon as he saw the sky

And the clouds are black as Hell

And as far as we can tell

This young man is goin' to die

