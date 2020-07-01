مايلي سايروس تغني "المساعدة" لفريق البيتلز باستاد في كاليفورنيا بدون جمهور

القاهرة – لايف ستايل غنت النجمة مايلي سايروس أغنية فريق البيتلز Help في استاد روز بول بكاليفورنيا بدون جمهور، وذلك ضمن حملة لجمع التبرعات حول العالم لدعم الأبحاث والاختبارات الخاصة بفيروس كورونا. مايلي سايروس قامت مؤخرا بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم،"Captain's Dance With The Devil" الذى أطلقه كودي في 21 مايو الماضي علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب " و لم يحقق الكليب أي نجاح حتي الآن، وقد أشار موقع " بيلبورد " إلى أن الكليب تم تصويره في المنزل. وتقول كلمات الكليب This young sailor's gonna drown This old ship is sinking down And his chip's all black and blue And he's murdered all his crew This young sailor's going to drown Advertisements This young man is goin' to die Cursed as soon as he saw the sky And the clouds are black as Hell And as far as we can tell This young man is goin' to die قد يهمك ايضا: إحسان دعدوش مصاب بكورونا ويرفض الذهاب إلى المستشفى عمرو يسري يكشف تطورات حالته مع كورونا

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