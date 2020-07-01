"الفلوس" و"لص بغداد" يتصدّران إيرادات الأفلام في ثالث أيام فك الحظر

شهدت دور العرض المصرية فتح جميع سينماتها وذلك لاستقبال الجمهور بنسبة 25% وهي النسبة التي قررها مجلس الوزراء منذ أيام بعد حظر استمر لما يقرب من ثلاث أشهر، حيث شهدت دور العرض استقبال الجمهور عدد من الأفلام وهي الافلام التي كان قد تم عرضها في شهري يناير وفبراير من اول العام الجاري.

ونرصد إيرادات أمس الإثنين لكل من أفلام "لص بغداد" و"الفلوس" و"صندوق الدنيا" و"رأس السنة":

حقق الفيلم السينمائي "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني وعائشة بن أحمد وزينة إيرادات 12،845 جنيه وهو من تأليف محمد عبدالمعطي ومن قصة تامر حسني ومن إخراج سعيد الماروق.

وحقق الفيلم السينمائي لص بغداد 10،752 جنيه ليحتل المركز الثاني في الإيرادات وهو بطولة محمد عادل إمام، بينما حقق فيلم "صندوق الدنيا" 447 جنيهًا مصريًا وهو بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وآخرون.

وحقق فيلم "بنات ثانوي" إيرادات 1300 جنيه مصري فيما تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

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وأخيرًا فقد حقق فيلم "رأس السنة" إيرادات 352 جنيهًا مصريًا وهو بطولة الفنانة بسمة في أول بطولة سينمائية لها بعد العودة وهو من إنتاج محمد حفظي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وكانت قد اجتمعت غرفة صناعة السينما منذ أيام لوضع هيكل جديد في استقبال الجمهور وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بينما طالبت من الجميع أخذ في اعتبارها جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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