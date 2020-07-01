زين العمر يعود عن قرار اعتزاله تويتر سريعا

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لم يدم بعد اعلان اعتزال الفنان زين العمر نشاطه على "تويتر" اليوم الواحد حتى عاد عن قراراه.

واستخدم زين العمر في أوّل تغريدة جديدة له هاشتاغ "صوتي صوتكن"، وكتب: "الله معكم أحبائي، لأنو محبتي للإنسان ولوطني لبنان وللشعب اللبناني كبيرة كتير، وما بعمري لا كنت ولا رح كون إلا مع الحق والحقيقة، ولأنو لبنان بحاجة لكل المخلصين، ممنوع يسكت صوت الحق".

وأردف قائلاً "كنا ورح يبقى صوتنا وصوتكن مرفوع للدفاع عن كرامة الإنسان ولبنان. صوتي صوتكن، ومحبتكن على راسي".

وأوضح في تغريدة ثانية " لما يللي بلا ضمير بياخد من عندي تغريدة وبيرّكب على التغريدة صورة من صنع خيال، هذه هي قلة الضمير. فيك تحكي يللي بدك باه بس ما فيكن تزوّروا وتفتروا على الناس بصور تركيب وتزوير. على كل حال الله كبير نحنا حقيقة مش متل كتار تزوير. صوتي وضميري ووطنيتي أشرف من كتار وعلى راس السطح".

وكان لافتاً أن زين العمر عاد وحذف التغريدتين عن حسابه وتابع نشاطه الإلكتروني بطريقة طبيعية.