نصائح من هيفاء وهبي لمتابعيها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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اختارت الفنانة هيفاء وهبي تغريدة غنية بعنوان "نصيحة لك"،وتوجهت بالنصائح لمحبيها ومتابعيها على حسابها الخاص على تويتر، داعية الى إبعاد كل ما يؤثر سلبيا على حياة الانسان والتوقف عن التذمر.

وأرفقت رسالتها بالنص التالي:

"لا تكمل قراءة الكتاب اذا شعرت بالملل،

أهمل المكالمة الّتي تزعجك،

واحذف الرسائل الّتي تؤذيك،

ابتعد عمّن تكره، وتمسّك بمن تحب،

لا تجامل كذباً، ولا توافق خجلاً،

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ولا ترفض كبرياءً.

لم يمنحك الله هذه الروح لتعذبها،

ولم يسلمك زمام الأمور عبثاً.

توقف عن التذمر،

ازح الستائر وافتح النوافذ، لتستنشق الهواء الجديد.

تحرّك، فأنت إنسان".