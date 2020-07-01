أنغام تحضر لألبوم جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





بعد النجاح الذي حققه ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" تعمل الفنانة أنغام بجد للخروج بألبومها الجديد الى العلن. وتقوم حاليا بمرحلة اختيار أغنيات الألبوم الجديد.

وتم اختيار عدد من الأغنيات بالتعاون مع الشاعر جمال الخولي والملحنين رامي جمال ومحمدي، والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

ومن المتوقع أن يضم الألبوم الألبوم 8 أغنيات، منها «مزج، ألف أسف، آخر لقاء، بعض الخطا، غريب، لا تستغرب"

وكانت أنغام أعلنت عن تعاونها مع تركى آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في أغنية جديدة، بعد تعاونهما للمرة الثانية في أغنية «بخاف أفرح» ألحان خالد عز، والتى سيطر عليها كلمات الشجن والحزن، والرغبة في تغيير الواقع.

».

