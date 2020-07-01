الناقد عصام زكريا يحاور المخرج صهيب قسم الباري عن "الحديث عن الأشجار" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية عن فيلمه الحديث عن الأشجار، يستضيف الناقد عصام زكريا، المخرج السوداني صهيب قسم الباري ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام، الخميس 2 يوليو الجاري.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صهيب قسم الباري مخرج سوداني شاب، لفت الأنظار إليه بعد أن فاز فيلمه الوثائقي الحديث عن الأشجار بجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كذلك فاز بجائزة الجمهور في المهرجان نفسه، وامتدت جوائزه ليفوز بأفضل وثائقي في مهرجان الجونة السينمائي وأيام قرطاج السينمائية وجائزة لجنة التحكيم لأفضل وثائقي في مهرجان بالم سبرينغز، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.