قبل طرحها| عزيز الشافعي لـ"الخليج 365": "عدى الكلام" أغنية مصرية تحمل روح سعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن استعداده لطرح أول أغانيه باللهجة المصرية يوم الأحد المقبل، وهي بعنوان: "عدى الكلام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما.

الملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كشف كواليس تقديم الأغنية: "التعاون مع سعد لمجرد تم من خلال الشاعر أمير طعيمة، وبدأ العمل عليها من عدة أشهر، وجاء اختيار الفنان المغربي لها كخطوة للتوجه للسوق المصري، معتبرًا إياها خطوة مهمة جدًا في مشواره ونتمنى أن تلاقي التجربة إعجابًا من محبيه في كل الوطن العربي".

وأضاف: "من ناحيتنا كفريق للعمل المصري بالأغنية، وجدناها فرصة؛ لتعزيز تواجد موسيقانا المصرية وكلماتنا وألحاننا، وخاصة أننا نمر بفترة تنافس قوية مع الموسيقى المغربية والعراقية، بعد نجاحهم في تقديمها بشكل قوي بالفترة الماضية".

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وعن كيفية التوفيق بين موسيقاه والطابع الغنائي للفنان المغربي، يقول عزيز: "أنا شخصيًا مركز في شكل موسيقى محدد معتمد على الجملة اللحنية المصرية الرشيقة وإيقاع المقسوم في معظم ألحاني حاليًا، وفي هذه التجربة اللحن لن يخرج عن إطار المشروع الموسيقي الخاص بي، وسعيت في "عدى الكلام" أن تكون الجملة اللحنية مقربة من طريقة غناء سعد لمجرد، وأستطيع القول إنه وجد بها طريقة غنائه".

وأكمل: "الميكس المقدم يجمع بين طريقة غناء سعد لمجرد المميزة، وإمكانيات صوته الكبيرة جدًا مطربًا شرقيًا، لكن بطريقة أداء غربية بحتة، وهي التي أعطت للجمل اللحنية شكلاً مختلفًا خالصًا عن المألوف، وخاصة مع تقديم الشاعر أمير طعيمة كلمات مبتكرة وصياغة جديدة، والشكل الذي قدم به الموزع توما موسيقى المقسوم -وهو يعد أفضل من يقدمها بتمكن وتميز-، حتى وصلنا؛ لتقديم أغنية مصرية تحمل روح سعد لمجرد".