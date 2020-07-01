ريم مصطفى تمارس التمارين الرياضية وتستعد لـ "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة ريم مصطفى، لعرض مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، مساء اليوم الأربعاء 1 يوليو، على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت "ريم" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، وعلقت: "هي البداية فقط، ابقوا في الانتظار، شديد الخطورة".

مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.