- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تستعد الفنانة ريم مصطفى، لعرض مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، مساء اليوم الأربعاء 1 يوليو، على إحدى المنصات الإلكترونية.
ونشرت "ريم" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، وعلقت: "هي البداية فقط، ابقوا في الانتظار، شديد الخطورة".
مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم مصطفى تمارس التمارين الرياضية وتستعد لـ "شديد الخطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.