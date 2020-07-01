بعد "ملاك الحسن"..الموزع نديم الشاعري في عمل فني جديد مع عمرو دياب

كشف الموزع الموسيقي نديم الشاعري، عن عمل موسيقي جديد مع الهضبة عمرو دياب، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب نديم تفاصيل الأغنية التي يقوم بتوزيع موسيقتها قائلاً:"محتاج لحبيب يبقى مقاسك..سترك وغطاك قدام ناسك..قلبه متفصل على كيفك..مش حد يدوس على احساسك، قريباً مع الهضبة"

وأعلن عن فريق عمل الأغنية قائلاً:"الشاعر القادم بقوة 12 سليندر

خالد حلمي، ألحان الموهوب محمد بسيط"

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يذكر ان نديم قدم موسيقته الاولى مع الهضبة في 2018، من خلال أغنية "ملاك الحسن" التي طرحت ضمن ألبوم "كل حياتي" ، كتبها تركي آل الشيخ، ولحنها عمرو مصطفى، وحصلت على أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

والتي قدم فيها مزيج موسيقي بين اللون الشرقي والخليجي حسب تصريحاته الصحفية سابقاً، أعطت شكلاً مختلف للموسقى التي يتبعها دياب في أغنياته.

نديم الشاعري هو نجل الفنان والموزع الموسيقي الشهير حميد الشاعري، الذي كان له العديد من الجولات الموسيقية واللحنية مع الهضبة والعديد من نجوم الغناء العربي، ولم تقتصر موسيقى نديم على الهضبة فقط بل اجتمع مع الفنانة نوال الزغبي، والفنان صابر الرباعي، ليبدأ مسيرته الفنية بقوة مع أكبر أسماء عالم الغناء العربي.