بهذه الصور.. كاظم الساهر يحتفل بمرور39 عامًا على فنه

نشر الفنان كاظم الساهر مجموعة من الصور من أحدث جلساته التصويرية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ظهرت الصور بشكل كلاسيكي أسود بالكامل، والتقط بعض الصور بجانب آلة البيانو التي يهوى العزف عليها.

تضمنت الصور مقال لصالح إحدى المجلات

الخليجية الشهيرة، عن مرور 39 عاماً على مشوار كاظم الفني، المليء بالأعمال الموسيقية والغنائية التاريخية، حيث قدم لمحبيه العديد من الأغاني الرومانسية، والتغزل في المرأة، بجانب التغني بقصائد شاعر المرأة الشهير نزار قباني، الذي قدمها بشكل غنائي وموسيقي رائع ، وهو السبب الذي جعل جمهوره يلقبونه بـ "قيصر الغناء العربي".

آخر ما طرحه كاظم من إصدارات غنائية كانت من خلال أغنية "آه وآهين" التي حققت أكثر من 500 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية "متمردة" التي طرحها العام الماضي وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

Advertisements