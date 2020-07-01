بسبب يوسف الشريف .. أمير طعيمة يوجه رسالة نارية لـ خالد منتصر

وجه الشاعر أمير طعيمة رسالة نارية إلى الدكتور خالد منتصر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح أمير طعيمة قائلًا: ‫معظم الهوجة المعمولة علي ⁧‫يوسف الشريف‬⁩ بسبب جملة "عدم التلامس" اللي

اصلا ما قالهاش ..‬ افهم ان بعض الناس بينقلوا من بعض دون تحقق و هُم ما شافوش الفيديو اصلا .‬. بس لما صحفي يعمل حملة هجوم علي معلومة خاطئة دي غربية شوية ..‬ تحذير: المقال المرفق دمه تقيل جدا‬.

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وكان الدكتور خالد منتصر وجه بعض التصريحات التي رد من خلالها على تصريحات النجم يوسف الشريف، بشأن رفضه المشاهد الساخنة.

يذكر أن الشاعر أمير طعيمة طرح مؤخرًا كليب بعنوان روح إنسان، وهو من غناء النجمة شيرين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.