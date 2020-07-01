في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن القدير عزت ابو عوف

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عزت ابو عوف، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت اعماله خالده في اذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القدير عزت ابو عوف: اتجه عام 1992 للتمثيل، وكان أول عمل لهُ أيس كريم في جليم. وتوالت بعد ذلك أعمالهُ السينمائية والتلفازية وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017. والتلفازية وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017. شارك ايضاً في تقديم برامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم. Advertisements كان أيضاً رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2008. وقدم دوراً بارزاً في إستكمال دورات المهرجان التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر. الأحداث السياسية في مصر. ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف. تعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015 وتأثرت صحته بشدة. وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في فاتح شهر يوليو 2019م.

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