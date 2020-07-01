في ذكرى رحيله الأولى.. صورة نادرة تجمع بين عزت أبو عوف وعمر خيرت

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن دنيانا يوم 1 يوليو عام 2019، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد أن ترك مسيرة فنية طويلة مازالت باقية في أذهان جمهوره ومحبيه.

ومن المعروف عن أبو عوف حبه للموسيقى والغناء قبل اتجاهه للتمثيل ونجاحه فيه، وهذا الذي جعله يجتمع بالموسيقار الكبير وعازف البيانو الشهير عمر خيرت في بداياته من خلال فرقة Les Petits Chats وهي فرقة مصرية لموسيقى الروك وكان أشهر أعضائها عزت أبو

عوف، وعمل فيها خيرت كعازف درامز، فكان هو اللقاء الموسيقي الأول بينهما.

ويعد أول ظهور سينمائي لعزت بعد بصماته الموسيقية من خلال فيلم "آيس كريم في جليم" للهضبة عمرو دياب، والفنانة سيمون، وكانت طلته التمثيلية الأولى لجمهوره.

وكان آخر ظهور فني لـ عزت قبل رحيله كان من خلال إعلان تليفزيوني في رمضان 2019 تحديداً خلال شهر مايو، لصالح إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر بعنوان

Advertisements

"جمع حبايبك" بمشاركة دياب، دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، حسن الشافعي، أحمد فهمي".

بالإضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" في رمضان 2017 مع الفنان ياسر جلال، حيث أدى دور بارز ومهم في المسلسل، وكان يعتبر عودة فنية قوية بعد تعرضه لأزمة قلبية وشفاءه منها.

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948في القاهرة، ودرس كلية الطب وتخرج منها لكنه لم يزاول المهنة إلا فترة بسيطة، كانت بداياته الفنية عندما أصبح عضواً في فرقة "بلاك كوتس" وكانت فرقة شهيرة وقت تأسيسها، ثم أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة الـ"فور إم" التي ساهمت في شهرته وحققت الفرقة نجاحاً ضخماً في فترة الثمانينات.