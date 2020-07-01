عاجل .. وفاة عم الفنان محمود فارس

أعلن الفنان محمود فارس وفاة عمه، العميد عبد الحليم فارس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح محمود فارس قائلًا: سبحان من له الدوام. عمى العميد عبد الحليم فارس فى رحمه الله.

إن لله وإن إليه راجعون.

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ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمود فارس في بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد، والمسلسل من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من

ياسر جلال، أحمد عزمي، لبنى ونس، بسنت شوقي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، يوسف شعبان، محسن محي الدين، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، حمزة العيلي، أحمد فلوكس، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، ياسر الزنكلوني، محمد رضوان، منذر رياحنة، محمود الشرقاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، محمد خميس.