الجمعة .. الحضرة تحيي حفلًا صوفيًا في ساقية الصاوي

تحيي الحضرة باند حفلًا صوفيًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، بورشة عمل ساقية الصاوي.

ويبدأ الحفل الأول في تمام الساعة السادسة مساًء، ويبدأ الحفل الثاني في تمام الساعة الثامنة مساًء، وذلك لتقليل العدد من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور ومراعاًة للشروط الاحترازية

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والمسافة الآمنة نسبة تشغيل المكان طبقًا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء، والذي يسمح بحضور 25% فقط من الجمهور.

يذكر أن الحضرة باند طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رايحه فين يا حجه، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.