في هذا الموعد .. محمود العسيلي يحيي حفل في البلكونة

يحيي النجم محمود العسيلي حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يعرض الحفل أون لاين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساًء.
ويقدم العسيلي من خلاله باقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية، والحديثة، كما يعد العسيلي النجم الأول لحفلة في البلكونة.
يذكر أن النجم محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان جنة تكفينا، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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