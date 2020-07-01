أفضل 5 أفلام أكشن 2020 على Netflix

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت من محبي أفلام الأكشن المليئة بالإثارة يمكنك متابعة نتفليكس التي تحتوي على أكبر مكتبة متنوعة من أفلام الأكشن والمغامرة والتي لا يجب ان تفوت مشاهدتها، وإليكم أفضل أفلام Netflix 2020 أكشن فاحرصوا على متابعتها.



أفضل أفلام Netflix أكشن 2020:

فيلم Fast And Furious five





من الأفلام المميزة على netflix ( نتفليكس) التي أشاد بها النقاد والتي تم إصدارها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011 وتدور أحداث الفيلم عن أحد أفراد الشرطة والمسجون توريتو اللذين يتحالفان ضد القانون، حيث يجمع تورتيو فريق من متسابقي السيارات من أجل التخطيط لسرقة وهذا من أجل الحصول على حريتهم من جديد، ويستمر في مطاردتهم العميل الفيدرالي وزعيم المخدرات البرازيلي، والفيلم من تأليف كريس مورجان، وإخراج جاستين لين، وتمثيل فين ديزل وبرول ووكر وجوردانا بروستر.

فيلم Tears Of The Sun





من أفلام الأكشن والدراما والذي يعرض على Netflix ويروي قصة ملازم البحرية ووترز وفرقته التي تتكون من أفضل الجنود، حيث يقومون بمهمة إنقاذ الطبيبة لينا وهي من طبيبات منظمة أطباء بلا حدود في الغابات النيجيرية بعد ما تم الإطاحة بحكومة نايجيريا، الفيلم من إخراج أنطوني فوكوا، وتأليف أليكس لاسكر، وبارتيرك سيريلو، وتمثيل توم سيكريت وتشاد سميث ومونيكا بيلوتشي.

فيلم Wheelman





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من أفلام الأكشن الأصلية على Netflix 2020 وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل على التهريب لصالح السرقات بالبنوك، ولكنه يتعرض إلى الخيانة مرتين ويحاول التعرف على الذين قاموا بخيانته، والفيلم من إخراج جيريمي راش ومن بطولة فرانك جريلو.

فيلم Velvet Buzzsaw





فيلم من إنتاج Netflix وتم عرضه في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2019، ويعتبر من أفلام الأثارة والجريمة الأمريكية.

تدور أحداثه حول جوزفينا والتي تعمل في جاليري فني في لوس أنجلوس، وتجد جارها متوفى داخل شقته وحوله عدد كبير من اللوحات الفنية التي أوصى بحرقها، ولكن صديق جوزفينا يخبرها بأهمية هذه اللوحات وعليها بيعها، وكان كل من يشتري لوحة تحدث له جريمة عنيفة، والفيلم من بطولة جيك جيلينهال وريني روسو وتوني كوليت، ومن تأليف وإخراج دان جيلروي.

فيلم Underground 6





من أفلام الأكشن إنتاج Netflix وتدور أحداث الفيلم عن ملياردير يحاول تغيير العالم للأفضل، ويعمل على تجنيد 6 أشخاص للقيام بهذه المهمة ويوهم الجميع أنهم فارقوا الحياة حتى يعودوا بشخصيات مختلفة لتنفيذ مهمتهم، والفيلم من إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول ويرنيك، ومن تمثيل رياين رينولدر وميلاني لوران.