توم هانكس "حزين جدا" لعدم عرض "جرايهاوند" في السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرقلت جائحة فيروس كورونا المستجد عرض فيلم "جرايهاوند" (Greyhound) من بطولة الممثل الأمريكي توم هانكس خلال هذا الصيف، بسبب إغلاق غالبية دور السينما، أو فتحها بقدرة استيعابية محدودة في الولايات المتحدة.



لذا وافقت شركة "سوني" على بيع العمل إلى "آبل تي في+" ليبث مباشرة على منصة البث التدفقي هذه.

وأكد توم هانكس الذي وضع السيناريو أيضا أنه "حزين جدا" لعدم عرض الفيلم في دور السينما، لكنه رحب بإمكانية بثه في العالم بأسره اعتبارا من 10 يوليو الجاري عبر الإنترنت.

واستؤنف تصوير الأفلام قبل فترة قصيرة في بعض الدول مثل أيسلندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، لكن توم هانكس قال إنه لا يعرف متى سيعاود العمل على فيلم "إلفيس" من إخراج باز لورمان.

وقال هانكس، الثلاثاء، إن أوساط هوليوود "لا فكرة لديها" عن موعد استئناف تصوير الأفلام بسبب الجائحة التي وقع ضحيتها هو أيضا قبل أشهر.

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وكان الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار عن دوره في "فوريست غامب" و"فيلادلفيا" أول نجم سينمائي يعلن إصابته بكوفيد-19 في مارس الماضي عندما كان في أستراليا مع زوجته ريتا ويلسون التي أصيبت هي أيضا، تحضيرا لفيلم عن إلفيس بريسلي.

وكانت ولاية كاليفورنيا إحدى بؤر الوباء الرئيسية في الولايات المتحدة أعطت قبل فترة قصيرة الضوء الأخضر لمعاودة تصوير الأفلام شرط احترام القواعد الصحية الصارمة، لكن غالبية الإنتاجات لا تزال متوقفة ولا يتوقع توم هانكس أن تستأنف قريبا.

وأوضح "لا أعرف أبدا متى سأتمكن من معاودة العمل. لا أحد لديه أدنى فكرة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال "سيحصل ذلك لكن لا نعرف متى، يجب أخذ الكثير من الأمور في الاعتبار ومنها الجوانب المالية والقانونية والتأمين" فضلا عن قيود التباعد الجسدي.