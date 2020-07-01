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Jul 01, 2020
كشفت النجمة كارول سماحة عن ضيف مميز وقريب الى القلب سيشاركها في فيديو كليب أغنيتها الجديدةBon Voyage المقرر صدوره اليوم الأربعاء، عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت والساعة الثالثة بتوقيت مصر.
ونشرت كارول صورة تجمعها مع شخص لم تكشف عن وجهه، وأشارت ان الضيف مميز وقريب من القلب وسيكون مفاجأة الكليب. وكتبت على الصورة قائلة: “اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت لبنان والساعة الثالثة بتوقيت مصر، ستشاهدون لأول مرة الكليب الجديد Bon Voyage حصرياً على قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب، من إخراج بتول عرفة. مفاجأة الكليب: ضيف مميز وقريب للقلب وجميعنا نحبه، من هو يا ترى؟“.
وعلمنا ان الكليب سيبدأ عرضه على شاشة MTV بمجرد الحصول على الموافقة على ذلك من الأمن العام، حيث من المتوقع الحصول على الموافقة بين اليوم أو غدًا.
وكانت “سماحة” قد طرحت الأغنية على طريقة “الأوديو” وهي باللغتين العربية والفرنسية وبالتعاون مع DJ Youcef من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في اول تعاون مع النجمة اللبنانية.
كارول تلقت آلاف الرسائل من قبل الجمهور والمتابعين وذواقة الفن بالاضافة الى زملائها الفنانين وآخرهم النجمة نانسي عجرم التي باركت لها على هذا العمل المليء بالطاقة الإيجابية.
كارول صورت الأغنية في مصر مع المخرجة بتول عرفة، على أن يتم طرحه على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وعلى القنوات العربية وكافة المنصات الاجتماعية والاعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- من هو النجم المميز الذي يشارك كارول سماحة في كليب Bon Voyage؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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