شكرا لقرائتكم بيبر يرفع دعوى تشهير.. ويطلب 20 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع مغني البوب الكندي، جاستن بيبر، دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي مطالبا بتعويض بقيمة 20 مليون دولار.

ورفع مغني البوب الشاب الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، الخميس، بعد أن كتب على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الادعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة عام 2014 هو أمر "مستحيل من الناحية الواقعية".

وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل دون الكشف عن هويتها، في تغريدة على تويتر حذفت منذ ذلك الحين إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر في فندق في أوستن بولاية تكساس الأميركية في التاسع من مارس آذار 2014.

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أما المرأة الأخرى، التي عرفت نفسها باسم كادي، فقالت على تويتر أيضا إنها تعرضت للاعتداء من بيبر في غرفة فندق بمدينة نيويورك في مايو أيار عام 2015.

أكاذيب ملفقة

ووصفت الدعوى القضائية الاتهامات التي وجهتها المرأتان بأنها "أكاذيب ملفقة وشائنة"، مطالبة بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي لبيبر عما لحق به من أضرار.

ولم يتسن الاتصال بأي من المرأتين الجمعة للتعليق، كما لم يرد ممثلو بيبر على طلبات بالتعليق على الدعوى القضائية.

وسطع نجم بيبر (26 عاما) عندما كان في الثالثة عشرة، وأصبح واحدا من أكثر المغنين شعبية في العالم.