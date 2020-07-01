راغب علامة يلعب مع وائل كفوري مباراة تنس الطاولة

شارك المطرب اللبناني سوبر ستار راغب علامة جمهوره بمقطع فيديو على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهر راغب علامة في فيديو وهو يلعب مباراة تنس برفقة المطرب اللبناني وائل كفوري ونشب الجدل بينهم حول نتيجة المباراة وفي نهاية كسب راغب علامة في المباراة.

وفي سياق آخر أعلن الفنان راغب علامة من انتهاء تسجيل أغلب أغاني ألبومه الجديد ومنتظر تحسين الأوضاع الحالية لكي يعلن عن موعد طرح الألبوم ويحتمل الألبوم أكثر من اللهجة منها المصرية واللبنانية والخليجية.

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