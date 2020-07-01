إليسا ترد على اتهامها بالإساءة لدولة المغرب

ردت المطربة اللبنانية إليسا على الانتقادات التي وجهت إليها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وضعها لعلامة إعجاب علىى تغريدة تضمنت خريطة الدول العربية تُظهر دولة المغرب مبتورة من صحرائها، ما اعتبره أهل المغرب إهانة لهم.

نفت إليسا وجود أي نية سيئة منها تجاه المغرب وشعبها، كاتبة عبر Twitter: "مرّات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشروا كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا".

كان قد انتشر منذ أيام هاشتاج بين رواد مغاربة يحمل عنوان "إليسا غير مُرحب بها في المغرب" وذلك بعد وضع إعجاب من إليسا لخريطة الدول العربية تُظهر دولة المغرب مبتورة من صحرائها، ما اعتبره أهل المغرب إهانة لهم.

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