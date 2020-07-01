ياسمين عبدالعزيز تحذر من حساب يحمل اسمها

القاهرة – لايف ستايل
حذرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها من حساب مزيف يحمل اسمها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت ياسمين صورة من الحساب المزيف لها على "يويتر"، والذي يتصدره تويته مكتوب فيها: "يا جماعة أنا حامل".
وعلقت ياسمين على الصورة،: " هذا الأكونت منتحل شخصيتي ".
يذكر أن ياسمين نشرت مؤخرًا صورة كاريكاتيرية تسخر فيها من الأنباء التي انتشرت حول زيادة وزنها.\
كما نشرت صور مؤخرًا صور رومانسية تجمعها بزوجها أحمد العوضي.
وفي سياق اَخر، خاضت ياسمين السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تـأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج مصطفى فكرى وبطولة كريم فهمى، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، إيهاب فهمى.
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