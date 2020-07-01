نادية الجندي تستعيد ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي

استعادت النجمة نادية الجندي ذكرياتها بصورة من إحدى دورات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. ونشرت "الجندي" صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي، والنجمة العالمية صوفيا لورين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نادية على الصورة :"من إحدى دورات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، بحضور النجمة العالمية صوفيا لورين". وشاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، ومن إخراج وائل إحسان. Advertisements قد يهمك ايضاً: إطلالة رياضية لنادية الجندي.. ومتابع: عود البطل نادية الجندي تشارك جمهورها صورة جديدة لها عبر انستجرام

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