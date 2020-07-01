رضوى الشربيني تعلن عودتها للشاشة مجدداً

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وكتبت رضوى الشربيني على الصورة " ايام قليلة انشاء الله وهرجع للشاشة تاني ... ويارب نكون قد المسؤلية وقد الحب ده كله .. انتم حقيقي وحشتوني". وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس. Advertisements قد يهمك ايضا: رضوى الشربيني تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى ١١ مليونا رضوى الشربيني تشارك جمهورها بفيديو ساخر

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