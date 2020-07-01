زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برفقة مواطنها الفنان زياد برجي وهما يحتفلان بعيد ميلادها الذي صادف اول أمس الاثنين.

وظهر زياد برجي في الفيديو وهو يغني Happy birthday لـ نوال الزغبي ثم قبلها على جبينها.

وخلال الفيديو، اعلنت نوال الزغبي عن الانتهاء من تسجيل اغينتها الجديدة " قلبي على قلبه" من الحان زياد برجي، والتي من المقرر طرحها قريبا.



يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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