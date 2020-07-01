للمرة الأولى شمس الكويتية تكشف هذه الاسرار عن علاقتها بطليقها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة الكويتية شمس تحدثت فيه إلى متابعيها عن الفارق بين الحب الحقيقي والغيرة.

وتطرقت في هذا السياق إلى علاقتها بطليقها وقالت إنه أحبها إلى حد كبير جداً وإن علاقة صداقة ما زالت قائمة بينهما. وأثارت الانتباه بالقول إنهما يتناولان العشاء معاً بين الحين والآخر.

وعلقت: "من خلال عشرتي معه أنا فهمت يعني إيه حب مطلق من وجوده في حياتي علمني شو حب وأنا اتعلمت من عنده لما كنت أعمل شيء هو مو راضي عنه".

وأضافت: "هو حد كتير مهم في الحياة وغنايا وميكروفوني ووقفتي على المسرح ضد مبدأه وضد اسمه والبرستيج حقه وضد مين هو. ممكن تسألوني الحين ليش سيبتوا بعض طالما في حب مطلق".

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وتابعت في حديثها إلى المتابعين:"حد يحبك حب مطلق وفي ظروف في آخر لكن هو يحبك ويبيلك العطاء. كان ييجي معايا الحفلة ويقف بعيد ويتخشب ولما تيجي عينه في عيني وأشوف الفرحة في عينه هو يعرفني أحب الغناء وكان يسأل على الأماكن اللي فيها أشياء محترفة وياخدني آخر الدنيا وصار يحب الحاجات اللي بحبها مع إن الأشياء اللي بحبها وصار مؤمن بيها". وذكرت أنه يشغل منصباً كبيراً وأنه كان يثق بها مضيفة أنها تعلمت من خلال هذه التجربة معنى الحب المشروط.

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