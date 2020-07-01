صبا مبارك بإطلالة بحرية تلفت الأنظار

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صور جديدة أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيها وهي تستلقي على شاطئ البحر. ورغم أنها لم تظهر سوى الجزء العلوي من جسمها اعتبر بعض المتابعين أنها جريئة. وتعليقاً عليها كتبت الممثلة: "وأخيراً! إجازة في بلدي الحلو الأردن. حتى لما الأزمة تخلص ولأي حدا بيقدر أرجوكم شجعوا السياحة المحلية والعربية" وأضافت: "إذا حافظتم على الإيجابية في المواقف السلبية أنتم الرابحون. أحياناً الدنيا ما بدها صراع و نضال. أحياناً بدها الواحد يبتسم و يترك الأشياء تصير".

ويذكر أنها نشرت في وقت سابق على حسابها نفسه صورة ظهرت فيها برفقة شقيقتها وعبرت من خلال التعليق عليها عن الصلة الوثيقة بينهما مشيرة إلى أن الأخيرة تقدم لها الدعم وكتبت: "هي ظهري، أنا وشقيقتي".

ورغم أن الكثيرين أثنوا على هذه العلاقة إلا أن آخرين وجهوا الانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد التنمر للممثلة حيث توجهت الأنظار إلى كنزتها التي رأوا أنها كاشفة ولا تليق بسنها وتظهر ترهلات بطنها.

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