ابنة محمد الموجي تحيي ذكرى والدها: "فخورة إني بنت فنان عظيم زيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، الذكرى الـ 25 على رحيل والدها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "فات ٢٥ سنة على فراقك وفاكرة يوم وفاتك كإنه لسة النهاردة، وجع قلبي عليك هايفضل العمر كله، مفتقداك في كل لحظة، محتاجة أتكلم معاك، وحشني صوتك وحضنك الدافي، اللي مصبرني إنك موجود بأعمالك الخالدة وسيرتك العطرة وحب الناس ليك اللي مالوش حدود، أنا فخورة إني بنت أب وفنان عظيم زيك، الله يرحمك يا حبيبي".

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الموسيقار الكبير رحل عن عالمنا في 1 يوليو 1995، بعدما ترك إرثا فنيا خالدا، وتعاون خلال مشواره الفني مع كبار النجوم أبرزهم أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، فايزة أحمد، شادية، وآخرون.

ومن أشهر ما قدم الموسيقار الراحل "للصبر حدود"، "صافيني مرة"، "رسالة من تحت الماء"، "قارئة الفنجان"، "بيت العز"، "يا تمر حنة"، "رمش عينه"، ""غالي عليا"، وغيرها.