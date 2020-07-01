محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
عبرت المخرجة إيناس الدغيدي عن حماسها لتقديم الفنان محمد رمضان شخصية النجم الراحل أحمد زكي في عمل درامي.
وكشفت الدغيدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها لا تمانع في أن تخرج العمل قائلة: "لا أمانع في الموافقة على إخراج العمل، إلا أن موافقتي تترتب على النص، شريطة أن يكون مكتوبًا بشكل جيد، ويتعرض لتفاصيل حياة الفنان الراحل أحمد زكي بشكل دقيق، لأنني كنت من المقربين جدًا له".
أضافت: "من وجهة نظري أرى أن تقديم السيرة الذاتية لشخصية فات على رحيلها وقت طويل يكون أكثر تشويقًا من شخصية لم يمضِ الكثير على رحيلها، فالفنان أحمد زكي ما زلنا نراه ونذكر كل تفاصيله حتى الآن، فهو ليس بعيدًا عنا".
جدير بالذكر أن المخرجة إيناس الدغيدي كانت صديقة مقربة من الفنان الراحل أحمد زكي، وقد أخرجت له فيلمين سينمائيين من قبل، وهما: "استاكوزا، وامرأة واحدة لا تكفي".
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس الدغيدي لـ(الخليج 365): أوافق على إخراج مسلسل "الإمبراطور" بـ"شرط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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