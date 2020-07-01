اليوم.. كارول سماحة تستعد لطرح كليب Bon Voyage

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لطرح كليب أغنيتها الجديدة Bon Voyage، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وعلقت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "اليوم الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت لبنان، والساعة 3 بتوقيت مصر، فيكن تحضروا أغنيتي الجديدة لأول مرة كليب Bon Voyage، حصريا على قناتي بيوتيوب".

وتابعت: "الكليب من إخراج بتول عرفة، ومفاجأة الكليب ضيف مميز وقريب للقلب وكلنا منحبوا مين هو يا ترى".

الأغنية من كلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، ومن إخراج بتول عرفة، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع كارول.