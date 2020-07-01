إيناس الدغيدي لـ(الخليج 365): محمد رمضان شديد القرب لـ"أحمد زكي" وهو الأنسب لتجسيد حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي أن الفنان محمد رمضان هو الأنسب؛ لتجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في عمل فني يحمل سيرته الذاتية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من بين الجميع أرى أن محمد رمضان هو الأقرب لأحمد زكي من الناحية الشكلية والبيئية أيضًا هو شديد القرب منه في كل شيء بالفعل!".

أضافت: "أرى أن محمد رمضان ممثل جيد جدًا ويجيد تقمص الشخصية بشكل جيد، فإن تقمص الشخصيات شيء صعب وليس سهلاً".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان خوضه السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل يجسد خلاله السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي يحمل اسم "الإمبراطور".