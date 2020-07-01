فيديو.. حفيدة عادل إمام تقلد جدها في "مدرسة المشاغبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت "هالة" حفيدة الزعيم عادل إمام، وابنة المخرج رامي إمام، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك".

وظهرت "هالة" في الفيديو وهي تقلد جدها، في أحد مشاهد مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين"، الذي جمعه بالفنانة سهير البابلي، وجسد في المسرحية شخصية الطالب بهجت الأباصيري، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها.

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وكان الزعيم عادل إمام قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام.