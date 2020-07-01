ضياء عبدالخالق يكشف طبيعة حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أوضح الفنان ضياء عبدالخالق، طبيعة حالته الصحية، وكشف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن نتيجة المسحة جاءت سلبية.

وكتب: "لكل حبايبي وأصدقائي وجمهوري، اللي قلقوا عليا، ولكل اللي سألوا عني بالتليفون أو برسالة، أحب أطمنكوا أنا بخير والحمد لله".

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وتابع: "نتيجة المسحة سلبية والتشخيص نزلة معوية حادة، أشكركم على كم الحب اللي غمرتوني بيه، وآسف لو كنت عملتلكم قلق وإني ما قدرتش أرد على كل الناس".

يذكر أن الفنان ضياء عبدالخالق، شارك في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.