سيمون تستعيد ذكريات "عائلة شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعادت الفنانة سيمون، ذكريات مسلسلها "عائلة شمس"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

ونشرت سيمون صورة لها ضمن أحداث المسلسل، وعلقت: "كان عندي مسلسل اسمه عائلة شمس، عن الزلزال وتوابعه، نفسي يتعرض".

وتابعت: "الدكتورة شمس جراحة المخ والأعصاب"، وحاز المنشور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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مسلسل "عائلة شمس" عرض عام 1999، وهو من بطولة سيمون، محمود قابيل، نهلة سلامة، راوية أباظة، محمد الشقنقيري، منى زكي، بهاء ثروت، ومن إخراج رضا النجار.

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد رياض.