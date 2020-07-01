فن ومشاهير

تراند اليوم : "ياسمين عبدالعزيز" تسخر من زيادة وزنها وترد على: "أنا حامل"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حذرت الممثلة ياسمين عبد العزيز، من حساب ينتحل شخصيتها ويروج لأخبار كاذبة عنها على موقع "تويتر".

ونشرت ياسمين صورة من الحساب المزور، والذي يقول على لسانها: "انا حامل"، وعلقت قائلة: "الأكونت ده منتحل شخصيتي".

كانت ياسمين داعبت زوجها الممثل أحمد العوضي عبر نشر صورة على حسابها الرسمي على "إنستجرام، تشير إلى علاقة زيادة الوزن بالحب.

وعلقت: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد العوضي: "ده أنت كده مع الشخص صح الصح"، قبل أن ترد عليه: "بحبك"،.

جاء ذلك بعد انتشار صورة لها ظهرت فيها بزيادة وزن ملحوظة، في الوقت الذي تناقلت فيه مواقع إخبارية خبر حملها نقلاً عن الحساب المفبرك، قبل أن تنفي ذلك.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا