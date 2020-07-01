تراند اليوم : "ياسمين عبدالعزيز" تسخر من زيادة وزنها وترد على: "أنا حامل"

حذرت الممثلة ياسمين عبد العزيز، من حساب ينتحل شخصيتها ويروج لأخبار كاذبة عنها على موقع "تويتر".

ونشرت ياسمين صورة من الحساب المزور، والذي يقول على لسانها: "انا حامل"، وعلقت قائلة: "الأكونت ده منتحل شخصيتي".

كانت ياسمين داعبت زوجها الممثل أحمد العوضي عبر نشر صورة على حسابها الرسمي على "إنستجرام، تشير إلى علاقة زيادة الوزن بالحب.

وعلقت: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد العوضي: "ده أنت كده مع الشخص صح الصح"، قبل أن ترد عليه: "بحبك"،.

جاء ذلك بعد انتشار صورة لها ظهرت فيها بزيادة وزن ملحوظة، في الوقت الذي تناقلت فيه مواقع إخبارية خبر حملها نقلاً عن الحساب المفبرك، قبل أن تنفي ذلك.