تراند اليوم : ناشطة سعودية تصدم الجميع وتستعرض مؤخرة ابنتها شبه عارية



أحدثت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة صدمة بين النشطاء السعوديين، بسبب استعراض جسد ابنتها "رؤى"، التي ظهرت عارية البطن والظهر وترتدي بنطال ضيق يحدد مفاتنها.

ونشرت هند القحطاني الفيديو عبر حسابها على أحد موقع التواصل الاجتماعي ، وهي تصور ابنتها عارية البطن والظهر وترتدي بنطال ضيق، أثناء مداعبتها للقطة والتركيز على مفاتن ابنتها في التصوير.

ووجه بعض جمهورها اتهامات لها باستعراض جسد ابنتها المراهقة بهذه الطريقة لتحقيق نسب مشاهدة عالية وجمع المزيد من الأموال دون الخوف على ابنتها أو حتى الغيرة على جسدها، مؤكدين أنها في الفترة الأخيرة أصبحت تتعمد ظهور ابنتها بهذه الأوضاع المثيرة سواء من خلال الرقص أو الملابس المكشوفة.

وتبرأ النشطاء في السعودية منها، خاصة أنها اعتدات على عرض جسدها أمام الكاميرا لكنها لم تتوقف على ذلك ولكن وصل الأمر إلى ابنتها بعدما ظهرت عليها الأنوثة.