تراند اليوم : ممثل مصري شهير يهاجم "يوسف الشريف" ونجم "مسرح مصر" لدفاعه عنه

هاجم الممثل المصري، خالد سرحان تصريحات الممثل محمد أنور، نجم "مسرح مصر"، التي دافع فيها عن رفض الممثل يوسف الشريف "المشاهد الساخنة" في الأعمال الفنية التي يشارك فيها.

وأعاد سرحان عبر حسابه على موقع "فيس بوك" نشر نص تصريحات أنور، التي قال فيها: "على فكرة بقى هو صح والله العظيم وأنا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت إني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليهان افتكر إنك لما بتموت وأنت سايب صدقة جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك، ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ما تموت يفضل يزود سيئاتك".

وعلق سرحان قائلاً: "وبعدين؟ ده فن يعني شادية وفاتن حمامة ويسرا وماجدة الصباحي وصباح وهند رستم وميرڤت أمين، يعني إيه نبدأ حاجة جديدة شبه الفن، بس نسميه إيه وعلى مزاج مين؟ انا بقول نسميه التوبة".

غير أنه حذف المنشور بعد ساعات من نشره بعد أن أثار انتقادات من جانب المتابعين.

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كان سرحان هاجم الشريف عقب تصريحاته التي قال فيه إنه يشترط قبل توقيع أي وقع وضع بند يمنع "المشاهد الساخنة"، والتي أثارت الجدل في الوسط الفني وخارجه.

وقال: "اعترض على تصريح الزميل المحترم حاجة زي دي خليها بينك وبين نفسك لأن ممكن جدًا تسيئ لزملائك، وتتفهم بكذا معنى".

وأضاف: "ممكن تبان أنه تصريح الهدف منه الاثاره انت فنان أكبر من كده بكتير المفروض ميفوتكش الحاجات دي وزملائك محترمين على فكره مش أنت بس المحترم".