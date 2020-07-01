تراند اليوم : ممثلة شهيرة تعتذر عن نشر صورة "عارية"

اعتذرت الممثلة والمغنية الأمريكية ليلي راينهارت عن نشر صورة عارية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بقضية برونا تايلور، العاملة في المجال الصحي، التي قتلت على يد الشرطة الأمريكية خلال اقتحام منزلها.

ويوم الاثنين، نشرت راينهارت صورة لنفسها وهي عارية أمام بحيرة سالتون سي في كاليفورنيا، وعلقت عليها: "حتى الآن، لم يتم القبض على قتلة برونا تايلور. طالبوا بالعدالة".

وقُتلت تايلور (26 عامًا) بولاية كنتاكي، على يد الشرطة في 13 مارس بعد أن اقتحم الضباط شقتها بموجب أمر تفتيش، بحثًا عن المخدرات.

غير أن الصورة أثارت انتقادات لها من جانب متابعيها، الذين اتهموها بالسخرية من وفاة تايلور، وتحويل المطالبة بالعدالة في جميع أنحاء البلاد إلى "ميمي".

لكنها اعتذرت عن "الخطأ" وإلى أي شخص أساءت إليه. وقالت: "لقد حاولت دائمًا استخدام منصتي من أجل الخير. وأتحدث عن الأشياء التي تهمني. يمكنني أيضًا أن أعترف عندما أرتكب خطأ"،

وأضافت راينهارت البالغة من العمر 23 عامًا: "لم يكن في نيتي أبدًا إهانة أي شخص وأنا آسفة حقًا لأولئك الذين أسأت إليهم".

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وأضافت الممثلة التي كانت تستضيف محادثات مع المبدعين والناشطين السود عبر حسابها على "إنستجرام" وسط احتجاجات عالمية ضد العنصرية ووحشية الشرطة: "لقد حاولت جاهدة أن أكون صادقًا في حياتي على IGTV التي مازلت أتعلمها، وأحاول أن أكون أفضل. كانت لدي نوايا حسنة حقًا ولم أعتقد أنه من خلال ذلك يمكن أن يظهر على أنه مثير للحساسية".

ومنذ وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي أيدت النجمة الأمريكية حركة (حياة السود مهمة)، وشجعت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على التبرع وتثقيف أنفسهم حول العنصرية والوقوف تضامنًا مع الأشخاص الملونين.

وكتب راينهارت في 1 يونيو: "أريد أن أقول أنني أشعر بالخجل من العنصرية الموجودة في هذا البلد". وتابعت: "لقد تعلمنا أن ننظر إلى ضباط الشرطة لدينا على أنهم مفيدون وودودون عندما نتعلم عن" القادة "في المدرسة الابتدائية. لقد خذلنا "قادتنا" اليوم".