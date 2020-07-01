الليلة.. كارول سماحه تطرح أحدث أغانيها بعنوان"bon voyage"

تستعد المطربة كارول سماحه لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "bon voyage" في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت لبنان، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكانت انتهت المخرجة بتول عرفة، منذ ايام

من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحداث مشروعاتها الفنية كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ، التي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز.

ويذكر ان استغرق تصوير الكليب يوماً كاملا ، وهو من إخراج بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.