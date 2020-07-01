حمادة هلال: أمي تعالج من السرطان ومصابي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم

انتشرت الأيام الماضية العديد من الشائعات غير الصحيحة عن الحالة الصحية لوالدة النجم حمادة هلال، حيث انتشر أن والدته قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
وكشف هلال في بيان صحفى، أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلىأن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه إنزعج بشدة من النظره لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.
وأما عن مرض والدته والتي تمكث حاليا بأحدي مستشفيات القاهرة، قال: أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلي من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها.
يذكر أن النجم حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان ست الناس، والكليب من إخراج أحمد بدران، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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