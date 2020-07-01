أبطال"ساعة شيطان" يستكملون التصوير وسط إجراءات احترازية

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري برفع الحظر، قررت شركة عاصي للإنتاج الفني استئناف تصوير اول اعمالها السينمائية بعنوان «ساعة شيطان» بعد توقفه لشهور نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقد صرح المنتج الفني محمد اسماعيل: انه تم استئناف تصوير الفيلم داخل احدى فيلات هضبة المقطم شرق القاهرة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، وخلال اسبوعين سيدخل الفيلم

مرحلة المونتاج استعدادا لتحديد موعد طرحه مع شركة التوزيع بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها عقب عيد الاضحى المبارك.

واضاف اسماعيل: ان الفنانة مي القاضي قد وقعت عقد تجسيد شخصية «لوسي» ضمن احداث فيلم ساعة شيطان، وتعتبر بذلك احدث المنضمين لأبطال الفيلم ودورها سيكون مفاجأة لكل جمهورها بعد غياب سنوات منذ

اخر ظهور لها على الشاشة الفضية.

الفيلم بطولة: باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مي القاضي، اسلام ابراهيم، احمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، مستشار اعلامي محمد بدر، منتج فني محمد اسماعيل، مدير التصوير ضياء جاويش، تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت.

ينتمي الفيلم الى نوعية التشويق والإثارة، وتدور احداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل الى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية.