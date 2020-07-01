غداً.. عرض مسرحية المقام العالي أون لاين

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة " أضحك - فكر - اعرف" غداً الخميس الموافق ٢ يوليو ، عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف ، و من اعداد و إخراج إسلام إمام، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.
جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم
عرض "المقام العالي " عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف ،بطولة عمرو عبد العزيز ، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد و إخراج إسلام إمام.
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