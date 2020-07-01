الشائعات تلاحق الفنانين.. "فبركة" حمل ياسمين عبدالعزيز تتصدر مواقع التواصل

انتشرت الشائعات خلال الفترة الماضية بكثرة سواء عن وفيات فنانين يمرون برحلة مرض، أو سواء عن أحوالهم الشخصية كالزواج أو الانفصال، وكانت أخر الشائعات التي ضربت الوسط الفني وإثارة جدلًا بمواقع التواصل خبر إعلان "حمل" ياسمين عبدالعزيز، والذي انتشر من خلال صفحة تحمل اسم الفنانة.

وبعد تداول الخبر بشكل سريع، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز، لتحذر من حساب مفبرك يروج أخبارا كاذبة وينقل تصريحات غير صحيحة على لسانها بموقع "تويتر"، ونشرت ياسمين عبد العزيز على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة من الحساب المزور ويدعى على لسانها أنها حامل، وطالبت ياسمين متابعيها بعدم مشاهدة هذا

الحساب، وعلقت قائلة: "الأكونت ده منتحل شخصيتي".

ونظرًا لتشتت الجمهور، تصدر اسم ياسمين عبدالعزيز، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية؛ لمعرفة حقيقة الخبر، حيث كانت ياسمين عبد العزيز شاركت عبر إنستجرام، صورة لدراسة تقول إنه "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، والتي علق عليها زوجها الفنان أحمد العوضي قائلًا: "ده أنت كده مع الشخص صح الصح".

وتزوج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في مطلع مايو الماضي في هدوء تام بين

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أصدقائهما وأسرتيهما، حيث لم يُعلنا زواجهما سوى من خلال مباركات الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا فيما بدأ عرض مسلسل أحمد العوضي الجديد "شديد الخطورة" بطولة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويدور حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

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ومن الشائعات التي ضربت الوسط الفني، خلال الأيام القليلة الماضية، هو وفاة الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الأمر الذي تكرر عدة مرات خلال الأيام الماضية، مما تسبب في حالة توتر وزعر وسط أقارب الفنانة وجمهورها.